В Турции повысили прогноз инфляции

Центральный банк Турции повысил прогноз инфляции до 38% с 36% на конец этого года. Глава Нацбанка Фатих Карахан заявил о готовности к дальнейшему ужесточению монетарной политики, если это потребуется.

Об этом сообщает Bloomberg.

Центробанк повысил прогноз инфляции на конец года и дал понять, что готов к дальнейшему ужесточению монетарной политики в случае необходимости, поскольку рост цен приближается к пику в 75%.

Выступая на ежеквартальной презентации в Анкаре в четверг, председатель центрального банка Фатих Карахан заявил, что теперь центральный банк прогнозирует инфляцию на конец 2024 года на уровне 38%, по сравнению с предыдущим прогнозом в 36%, и оставил оценку на следующий год на уровне 14%.

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Карахан повторил, что центральный банк сделает "все возможное" для борьбы с инфляцией, и объяснил изменение прогноза более сильным внутренним спросом, чем ожидалось.

Даже с учетом пересмотра, прогноз является более оптимистичным, чем мнения всех аналитиков, кроме одного, опрошенных агентством Bloomberg. Центральный банк оставил верхнюю границу своего прогнозного диапазона без изменений на уровне 42%.

Напомним:

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Кабмин одобрил ратификацию соглашения о свободной торговле с Турцией, которое было подписано еще в феврале 2022 года до полномасштабного вторжения.

Турция ведет переговоры с американской энергетической компанией ExxonMobil о многомиллиардном соглашении на покупку сжиженного природного газа, поскольку Анкара стремится ограничить свою зависимость от российских энергоносителей.