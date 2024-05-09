Собранная в Украине машина разминирования MV-4 получила сертификат соответствия

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Украинское предприятие А3tech получило сертификат соответствия машины для разминирования DOK-ING MV-4. Это позволит компании-производителю перейти к промышленному производству.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

MV-4 - легкая роботизированная машина разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Благодаря низкому профилю и прочной конструкции устойчива к детонациям противопехотных мин и неразорвавшихся боеприпасов. MV-4 может выдержать взрыв противотанковой мины. MV-4 используют для механической подготовки почвы и разминирования, механического осмотра территории и ее очистки, изъятия предметов. За час машина может разминировать территорию площадью до 1500 м2.

Предприятие А3tech, которое осуществляет сборку и локализацию хорватских машин DOK-ING после получения сертификата может перейти к серийному производству машин, что является важным для гуманитарного разминирования.

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Экономическая правда