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Рада поддержала ко второму чтению законопроект о борьбе с "черным зерном"

Четверг, 9 мая 2024, 13:40 - Анастасия Дячкина

Верховная Рада поддержала ко второму чтению законопроект №10168-2 о борьбе с "черным зерном" и невозврате валютной выручки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Коррупционную правку (новые "соевые правки") от Шурмы №32 против которой выступили все бизнес-ассоциации сбили – ее популярность равна 8-м голосам", – написал нардеп.

По его словам, вместо этого приняли правку № 33, то есть "поддержали нормальную редакцию законопроекта".

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За соответствующий законопроект проголосовали 236 народных избранников.

"Черным зерном" называют продукцию, которую купили у фермеров за наличные деньги и экспортировали за границу. Соответственно, если зерно купили за наличные, в процессе его производства налоги не уплачены.

В пояснительной записке указано, что законопроект предлагает ввести механизмы, минимизирующие возможности для злоупотреблений при экспорте аграрной продукции, что обеспечивает большие валютные поступления в государство и влияет на стабильность национальной валюты.

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Напомним:

Война РФ против Украины побуждает фермеров "оптимизировать" налогообложение зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых избегает его. За последние два года из-за махинаций Украина недополучила около 3 миллиардов долларов поступлений.

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