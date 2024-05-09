ВР расширила программу доступных кредитов на оружейных производителей

Верховная Рада приняла закон, открывающий возможность для предприятий оборонно-промышленного комплекса иметь доступ к программе дешевых кредитов "5-7-9".

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Ожидается, что для оружейных производителей процент льготного будет 7% на инвестиции и 9% на оборотные средства. Максимальная сумма кредита: 500 млн гривен, добавил Кисилевский.

"Развитие собственного производства должно являться ключевым приоритетом государства. Это и есть суть политики. Сделано в Украине. Чем больше будем производить сами – и оружия, и боеприпасов, и товаров гражданского назначения, тем крепче будет наша экономика и наша оборона", – подчеркнул замглавы комитета.

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Напомним:

В начале мая Кабинет Министров пересмотрел некоторые параметры программы "Доступные кредиты 5-7-9%", в частности сокращение до 5 млн грн максимальной суммы кредита на финансирование оборотного капитала.