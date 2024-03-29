Украинцам стал доступен восьмой банк для ипотек "єОселя"

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К программе государственного льготного ипотечного кредитования "єОселя" присоединился восьмой банк - "Банк Кредит Днепр".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрфинжитла".

ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" и "Банк Кредит Днепр" заключили генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве. Сейчас этот банк уже можно выбрать в мобильном приложении "Дія".

Председатель правления компании Евгений Мецгер отметил, что присоединение уже восьмого банка-партнера расширит возможности граждан выбирать удобные для себя условия кредитования в рамках "єОсели".

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Теперь кредитование по "єОсели" возможно через восемь банков-партнеров:

Ощадбанк;

Приватбанк;

Укргазбанк;

Глобус банк;

Sky Bank;

Укрэксимбанк;

Sense Bank;

Банк Кредит Днепр.

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Напоминаем:

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Программа "єОселя" работает уже почти 1,5 года и за это время зафиксировано около 600 тысяч заявок на льготную ипотеку. Однако кредит получает лишь 1% от поданных заявлений.

По состоянию на 18 марта с начала года по государственной программе ипотек "єОселя" украинцы взяли кредиты на приобретение более 1800 квартир и 21 частного дома на 3 миллиарда гривен.