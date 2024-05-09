Производство стали в Украине выросло в апреле на 25% относительно прошлого года

Украинские металлургические предприятия по итогам четырех месяцев 2024 года увеличили производство чугуна на 25%, стали - на 33%, проката - на 30,5%. По сравнению с апрелем 2023 года производство стали выросло на 24,5%.

Об этом свидетельствуют данные объединения "Укрметаллургпром".

Всего за первый квартал и апрель украинские меткомбинаты выплавили 2,19 млн т чугуна (+25% к аналогичному периоду 2023 года), 2,4 млн т стали (+33%) и 1,97 млн т проката (+30,5%).

По сравнению с апрелем 2023 года в прошлом месяце производство чугуна выросло на 10%, стали - на 24,5%, а проката - на 20%.

Реклама:

Апрельские показатели свидетельствуют о росте производственных темпов. Так, выпуск чугуна достиг 596 900 т (+11% к марту), выплавка стали составила 714 700 т (+17%), а производство металлопроката выросло до 584 300 т (+20%).

Экономическая правда.