Все разделы
Укр / Рус

Китай планирует заключить крупное инфраструктурное соглашение с Венгрией

Четверг, 9 мая 2024, 13:25 - Владимир Туник-Фриз
 
Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках визита президента КНР Си Цзиньпиня планируется заключить крупное соглашение об инфраструктуре в рамках проекта "Один пояс один путь".

Об этом сообщает Reuters. 

Руководитель Китая Си Цзиньпин, который в рамках своего тура по Европе, приехал в Венгрию.

Ожидается, что Венгрия и Китай, которые отмечают 75-й год установления дипломатических отношений, подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать масштабный инфраструктурный проект в рамках огромного китайского проекта "Пояс и путь".

Реклама:

Также СМИ сообщили, что Си и Орбан могут посетить город Печ, что на юге Венгрии, чтобы объявить, что китайская компания Great Wall Motor собирается построить там завод и производить электромобили.

Напомним:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов задействовать все имеющиеся инструменты для защиты экономики, если Китай не предложит справедливый доступ к своим рынкам.

Реклама:

В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае, поскольку новые участники рынка продолжают отбирать продажи у местных конкурентов.

Китай Венгрия ЕС
Реклама:
Материалы по теме
США обходят Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters 9 мая 2024, 10:58
США рассматривают запрет новых версий ChatGPT для Китая - Reuters 8 мая 2024, 13:55
США отозвали лицензии на поставку чипов Intel и Qualcomm для китайской компании Huawei 8 мая 2024, 10:15
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте