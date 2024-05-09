Китай планирует заключить крупное инфраструктурное соглашение с Венгрией

Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в рамках визита президента КНР Си Цзиньпиня планируется заключить крупное соглашение об инфраструктуре в рамках проекта "Один пояс один путь".

Об этом сообщает Reuters.

Руководитель Китая Си Цзиньпин, который в рамках своего тура по Европе, приехал в Венгрию.

Ожидается, что Венгрия и Китай, которые отмечают 75-й год установления дипломатических отношений, подпишут от 16 до 18 новых соглашений о сотрудничестве, одним из которых может стать масштабный инфраструктурный проект в рамках огромного китайского проекта "Пояс и путь".

Реклама:

Также СМИ сообщили, что Си и Орбан могут посетить город Печ, что на юге Венгрии, чтобы объявить, что китайская компания Great Wall Motor собирается построить там завод и производить электромобили.

Напомним:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз готов задействовать все имеющиеся инструменты для защиты экономики, если Китай не предложит справедливый доступ к своим рынкам.

Реклама:

В 2024 году каждый четвертый проданный электромобиль в ЕС будет произведен в Китае, поскольку новые участники рынка продолжают отбирать продажи у местных конкурентов.