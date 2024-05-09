Снижение нагрузки на сеть: в Киеве приглушат вечернее освещение улиц

Из-за дефицита в энергосистеме в Киеве уменьшат яркость всех фонарей в городе, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что в результате массированных атак россиян на энергетические объекты вызвала дефицит в энергосистеме страны. "Укрэнерго" вынуждено применять ограничения энергоснабжения для промышленности и бизнеса с 18:00 до 24:00. Объем ограничений будет распределен равномерно между всеми регионами. В том числе возможны отключения и для промышленности и бизнеса Киева.

"Параллельно мы работаем над поиском оптимальных вариантов экономии электроэнергии без ущерба для жизнедеятельности города. Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц", - говорится в сообщении.

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В КГГА объяснили, что полностью выключать все фонари никто не будет. Благодаря системе управления наружным освещением будет снижена яркость осветительных приборов, что позволит достичь общей экономии не менее 20%.

"В самые важные для энергосистемы часы нагрузок - с 18:00 по 23:00. Не включайте все мощные электроприборы одновременно, перенесите стирку на ночь, выключайте свет в пустых помещениях", - добавили в КГГА.

Напомним:

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При увеличении потребления в вечерние часы - с 18:00 до 24:00 - возможно применение аварийных отключений, как коснется бытовых потребителей.