За неделю предприниматели получили от банков доступных кредитов на более 2,5 миллиарда

В Украине с начала действия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", по состоянию на 1 апреля 2024 года, банки выдали льготных кредитов на общую сумму 289,7 млрд грн, из них за прошедшую неделю - 2,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За прошедшую неделю в рамках Государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" предприниматели получили от уполномоченных банков 682 льготных кредита на общую сумму 2,6 млрд грн, из которых 497 кредитов - от банков государственного сектора экономики на 1,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

С начала 2024 года по программе предприниматели получили 5 798 кредитов 22,8 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики - 4228 кредитов на 11,4 млрд гривен.

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Всего с момента старта программы подписано 84 762 кредитных договора на 289,7 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики - 57 738 договоров на 128,5 млрд гривен.

Напомним:

По грантовой программе "Собственное дело" еще 521 украинец получит 124 млн грн от государства на открытие или развитие собственного бизнеса.

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