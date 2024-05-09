Украина ищет деньги в ЕС для развития оборонной промышленности – Камышин

Украина ищет средства в Европейском Союзе, чтобы увеличить поддержку собственной оружейной промышленности и использовать дополнительные мощности, не связанные с контрактами.

Об этом рассказал в интервью Euractiv министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Александр Камышин, передает Укринформ.

"Наша цель – найти больше средств для закупок у украинских производителей оружия. Мы нашли несколько инициатив, которые, возможно, будут реализованы. Учитывая масштабы и стоимость, мы эффективны и способны производить достаточно, единственное, чего не хватает — это финансирование", – сказал Камышин.

По его словам, одной из инициатив может стать расширение Европейского фонда мира для возмещения расходов государств-членов, закупающих оборудование непосредственно у Украины и покидающих его в Украине.

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"Во-вторых, это использование сверхприбыли от замороженных российских активов до 3 миллиардов евро и включение закупок в Украине в эту программу. Если посмотреть на украинскую оборонную промышленность, мы создали хорошую машину, которая может быстро работать. Все, что нам нужно сейчас, – это залить в нее устойчивое топливо, которое может быть получено только за счет прибыли от замороженных российских активов – без этого мы не сможем продолжать работать", – заявил Камышин.

Третьей инициативой, по его словам, станет включение закупок у украинских производителей в Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP).

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Экономическая правда