ИИ-стартап Маска xAI приближается к раунду финансирования с оценкой в $18 миллиардов – Bloomberg

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Стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI планирует закрыть раунд финансирования на сумму около 18 млрд долларов уже на этой неделе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что размер раунда не был окончательно определен. Производитель чат-бота с искусственным интеллектом Grok намеревался привлечь 6 млрд долларов в рамках раунда, участниками которого является Sequoia Capital.

Обсуждения продолжаются, и такие детали, как оценка и сроки, еще могут измениться, отметили собеседники агентства.

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По словам человека, знакомого с этим вопросом, раунд финансирования для конкурента OpenAI рекламировался с помощью питч-дека, в котором освещались потенциальные преимущества для инвесторов, упоминался послужной список Маска в Tesla Inc. и SpaceX, а также отмечалось, что xAI сможет обучаться на высококачественных данных от X.

"Доступ к данным имеет решающее значение для построения обширных языковых моделей - технологии, которая обеспечивает работу чат-ботов с искусственным интеллектом, и в этой сфере xAI стремится конкурировать с другими хорошо финансируемыми компаниями, такими как OpenAI", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Компания Илона Маска по искусственному интеллекту xAI анонсировала запуск расширенной версии своего чат-бота Grok - Grok-1.5.

Миллиардер Илон Маск объявил, что чат-бот Grok, созданный его стартапом искусственного интеллекта xAI, будет доступен для всех премиум-подписчиков платформы X (бывшего Twitter).

Ранее сообщалось, что стартап Маска по искусственному интеллекту xAI ведет переговоры о привлечении до 6 млрд долл, поскольку предприниматель-миллиардер стремится бросить вызов OpenAI.