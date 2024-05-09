Минэнерго: сегодня возможно применение ограничений потребления для промышленности

Вследствие значительных повреждений энергообъектов за прошедшие сутки ограничивалось электроснабжение промышленных потребителей. Применение ограничений для промышленности возможно и сегодня.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, сегодня возможні ограничения потребления для промышленности.

"Сегодня по запросу Украины уже осуществлялась аварийная поставка электроэнергии от Польши, Румынии и Словакии. Привлечение аварийной помощи предполагается и в часы вечернего максимума потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.

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Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности - в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют и сегодня.

Напомним:

8 мая враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в 6 областях. Сообщалось, что в вечерние часы возможно применение ограничения потребления электроэнергии.

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Впоследствии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден был ограничить энергоснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00.