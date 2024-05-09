"Шмыгаль со мной это решение не обсуждал": Кубраков отреагировал на постановление об увольнении

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - написал он.

Он добавил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в его ответственности.

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Напомним:

Народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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