"Шмыгаль со мной это решение не обсуждал": Кубраков отреагировал на постановление об увольнении
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.
Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
"Руководство фракции и глава правительства Денис Шмыгаль со мной это решение не обсуждали. На заседание фракции и профильного комитета не был приглашен", - написал он.
Он добавил, что всегда готов к открытому диалогу и детальному отчету о работе Министерства по всем направлениям в его ответственности.
Напомним:
Народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.