США обходят Китай и становятся главным торговым партнером Германии - Reuters

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на официальные данные статистического управления Германии.

Согласно данным, торговля Германии с США (экспорт и импорт вместе) составила 63 млрд евро с января по март, тогда как показатель Китая составил чуть менее 60 млрд евро.

В 2023 году Китай восьмой год подряд был главным торговым партнером Германии с объемом 253 млрд евро, хотя этот показатель лишь на несколько сотен миллионов опережал США.

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Отмечается, что немецкий импорт товаров из Китая упал почти на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале, тогда как экспорт товаров в Китай упал чуть более чем на 1%, сказал Юрген Маттес из немецкого экономического института IW.

Сейчас на США приходится около 10% экспорта немецких товаров. Доля Китая упала до менее 6%.

Экономическая правда.

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