Британия строит первый в Европе завод по производству ядерного топлива нового поколения

Великобритания инвестирует более 250 млн долл в строительство первого в Европе завода по производству высокопробного низкообогащенного урана (HALEU).

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что новый тип топлива будет необходим для питания следующего поколения ядерных энергетических проектов.

"В рамках усилий, направленных на достижение климатических целей и повышение энергетической безопасности, Великобритания стремится увеличить мощность своей атомной энергетики к 2050 году до 24 гигаватт, что эквивалентно примерно четверти прогнозируемого спроса на электроэнергию, с примерно 14% сегодня", - говорится в сообщении.

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По словам министра ядерной энергетики и возобновляемых источников энергии Британии Эндрю Боуи, топливо HALEU будет необходимым для нового типа модульных реакторов, поэтому наличие большего количества этой технологии в Британии будет означать возможность удовлетворения спроса из внутреннего источника.

Британия выделила компании Urenco, занимающейся обогащением урана, 196 млн фунтов стерлингов на строительство завода в Чешире, на северо-западе Англии, который обеспечит около 400 рабочих мест.

Предполагается, что новый завод будет готов производить топливо к 2031 году для использования на внутреннем рынке или на экспорт.

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Многие фирмы, разрабатывающие современные ядерные реакторы, полагаются на HALEU, но основной компанией, которая сейчас продает коммерческие партии топлива, является TENEX, входящая в состав российской государственной энергетической компании "Росатом".

HALEU обогащается до уровня до 20%, а не до 5%, как уран, работающий на большинстве существующих атомных электростанций.

После вторжения России в Украину Запад пытается сократить импорт энергоносителей из России.

Американская компания Centrus Energy также начала производить небольшие объемы этого топлива и планирует увеличить производство, а французская Orano рассматривает возможность строительства завода в США.

Экономическая правда.