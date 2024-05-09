Рада уволила вице-премьера Кубракова

Верховная Рада приняла решение об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент уволил Александра Кубракова с должности Вице-премьер-министра по восстановлению Украины - Министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. За - 272 голоса", - сообщил он.

Напомним:

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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков не обсуждал постановление о своем увольнении с руководством фракции "Слуга народа" и главой правительства Денисом Шмыгалем. Он не был приглашен на заседание фракции и профильного комитета.

Народные депутаты из "Слуги народа" на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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