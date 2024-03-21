Украина получила от Канады кредит на $1,5 миллиарда для финансирования соцвыплат

Украина получила кредит от Канады в размере 2 миллиарда канадских долларов для бюджетной поддержки.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Шмыгаль отметил, что полученные Украиной 2 млрд канадских долларов помогут правительству профинансировать социальные выплаты.

Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения России составляет почти 7 млрд канадских долларов, отметил Шмыгаль.

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Со своей стороны министр финансов Сергей Марченко уточнил, что в среду Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, а с февраля 2022 года канадская бюджетная помощь достигла 5,1 млрд долларов США.

Также в среду Европейская комиссия перевела Украине первый транш - 4,5 млрд евро – макрофинансовой помощи из большого четырехлетнего пакета поддержки.

Премьер-министр Шмыгаль накануне посетил Брюссель и передал Европейской комиссии план реформ, при условии выполнения которого Украина будет получать выплаты по программе Ukraine Facility объемом 50 млрд евро.

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Европейская правда