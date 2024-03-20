Канада считает возможным инвестировать в приобретение украинских дронов

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что Оттава рассматривает возможность инвестировать в покупку дронов, которые производит Украина.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Оттаве, сообщает "Европейская правда".

Блэр назвал реальной возможность, при которой Канада присоединится к закупке дронов, которые производят в Украине, после того, как в феврале встретился министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным.

"Мы обсудили (с украинским министром), как мы можем сотрудничать вместе, и даже как в рамках "коалиции дронов", что касается и Канады, инвестировать в закупку дронов украинского производства", – отметил он.

Реклама:

Министр обороны выразил мнение, что никто не знает лучше, как воевать с россиянами, чем украинцы, которые имеют двухлетний боевой опыт.

"Я считаю, что эволюция дронов в войне – это то, чему нам всем нужно научиться, чтобы формировать будущую политику оборонных закупок. Поэтому мы работаем в тесном сотрудничестве с украинцами, поддерживая в развитии их собственного производства, и думаю, что все партнеры по коалиции, включая Канаду, также получат от этого реальную выгоду", – резюмировал Блэр.

Ранее Канада присоединилась к международной "коалиции дронов", которую возглавляют Латвия и Великобритания.

Реклама:

Блэр объявил о передаче Украине более 800 многоцелевых беспилотных летательных аппаратов SkyRanger R70.

До того министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время визита в Киев объявил о выделении 325 миллионов фунтов стерлингов на закупку более 10 тысяч дронов для Вооруженных сил Украины.

Напомним, премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Киев в январе объявил, что Лондон выделит 200 миллионов фунтов стерлингов на изготовление различных типов беспилотников для украинских военных.

Европейская правда