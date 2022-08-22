Ирландия получила первую с начала войны партию украинского зерна

Ирландия в эти выходные получила 33 тысячи тонн зерна из Украины, эта партия была первой с начала войны.

Об этом пишет Euractiv.

33 000 тонн достигли порта на западном побережье Ирландии в субботу, отправившись из Одессы 5 августа вместе с двумя другими судами, направлявшимися в Турцию и Великобританию.

Эта партия была одной из первых, которая отправилась из Украины в рамках соглашения об экспорте зерна при посредничестве ООН и Турции в июле.

Посол Украины в Ирландии Лариса Герасько была среди прибывших в порт Фойнс в графстве Лимерик для встречи груза. По ее словам, зерно поможет "снять бремя неопределенности" для ирландских фермеров.

Она добавила, что Украина выполнит свои обязательства в рамках соглашения, но глобальная продовольственная безопасность будет зависеть от выполнения Россией своих обязательств.

Напомним, за 20 дней с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышло 27 судов, на борту которых было совокупно 670 тысяч тонн агропродукции.

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Ранее сообщалось, что Испания запустила пилотный проект по транспортировке зерна поездом из Украины как альтернативу или дополнение к морскому транспорту.

Европейская правда