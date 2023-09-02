Ирландия поддержит Мариуполь в восстановлении после деоккупации

Ирландия поддержит мариупольские семьи в эвакуации и будет делиться опытом и экспертизой по разработке новой экономической модели города в будущем восстановлении.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Во время встречи городского головы Мариуполя Вадима Бойченко с послом Ирландии в Украине Тересой Гили стороны обсудили сотрудничество, направленное на поддержку мариупольских семей в эвакуации и будущее восстановление города "Mariupol Reborn".

По словам городского головы, Ирландия готова поддержать мариупольских переселенцев, а также присоединиться к программам поддержки мариупольских школьников.

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Кроме того, Ирландия предложила свою помощь в восстановлении экономики Мариуполя после деоккупации. Страна имеет опыт трансформации экономики и создания новых отраслей промышленности, который может быть полезным для Мариуполя.

Госпожа Посол также отметила, что Ирландия и дальше будет поддерживать украинский народ в своей борьбе за независимость и свободу.

"Проект Мариуполь Реборн реализует Мариупольский городской совет при инвестиционной поддержке SCM Рината Ахметова и международных доноров", - говорится в сообщении.

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Напомним:

После оккупации Мариуполя российские "власти" начали сносить пострадавшие от обстрелов дома и строить новые - уже в мае 2022 года начали появляться первые объявления россиян о покупке квартир и домов в оккупированном городе.