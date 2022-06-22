Ирландия уже заморозила более 1,7 миллиарда евро российских активов

Ирландия уже заморозила банковские счета, а также движимое и недвижимое имущество российских физических и юридических лиц на сумму 1,72 млрд. евро.

Об этом пишет Irish Times со ссылкой на МИД Ирландии.

По словам спикера МИД, эта цифра актуальна по состоянию на прошлую пятницу и базируется на информации Центрального банка страны.

Отмечается, что львиную часть этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах. Также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и элитной недвижимости.

"Центральный банк написал в понедельник ряд деловых и профессиональных организаций, чтобы напомнить им о роли в надзоре за финансовыми санкциями в государстве, а также об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС, поскольку война России против Украины продолжается.

Письма, в частности, были направлены в юридическое общество, адвокатуру Ирландии, отдельные торговые палаты, Ibec, IDA Ireland, Enterprise Ireland, бухгалтерские органы и Ирландский конгресс профсоюзов, среди прочих, с просьбой убедиться, что их члены знают об этом. Не сообщать о нарушении санкций или подозрении в нарушении является уголовным преступлением", - пишет издание.

ЕС принял шесть раундов санкций против России с начала войны в Украине, последний, направленный против российской нефти, банков и военных должностных лиц, вступил в силу в начале этого месяца.

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Экономическая правда