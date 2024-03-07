Трудоустроенные украинские беженцы в Нидерландах начнут платить личные взносы

Украинцы, которые из-за вторжения России выехали в Нидерланды, вскоре должны будут платить личный взнос в размере 350 евро.

Об этом сообщает NOS, передает Укринформ.

"Украинским беженцам, которые работают, вскоре придется платить максимум почти 350 евро личных взносов. Это составляет около 105 евро за воду, газ и электричество и около 242 евро взноса для людей, которые получают питание по месту жительства", - говорится в сообщении.

Государственный секретарь Нидерландов Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает "простую и понятную модель" по оплате услуг, поскольку правила должны применяться как можно более одинаково.

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Также в ходе дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду. Сейчас госсекретарь хочет проверить, можно ли взимать плату за аренду "гибкого" жилья и затем начать это тестировать.

Кроме этого, пока украинцы еще не обязаны заключать договор о медицинском страховании, которое является обязательным в Нидерландах по закону о медицинском страховании.

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Правительство Норвегии решило ограничить финансовую помощь перемещенным лицам из Украины, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на муниципалитеты и сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.