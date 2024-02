Россия проиграла апелляцию по делу "ЮКОСа" на сумму 50 миллиардов долларов

Getty Images

Российская апелляция относительно решения суда в Нидерландах о взыскании со страны крупнейшей суммы арбитража в истории, 50 миллиардов долларов в пользу бывших акционеров нефтяного гиганта "ЮКОС" была отклонена.

Об этом сообщает Bloomberg.

Дело против РФ начали три крупнейших акционера "ЮКОСа" Veteran Petroleum Ltd, Yukos Universal Ltd и Hulley Enterprises Ltd в 2005 году.

Акционеры ссылались на то, что Россия ввела политически мотивированные налоговые нагрузки на крупнейшую в то время нефтяную компанию России, что привело к ее банкротству, и взыскание активов в пользу государственной "Роснефти".

Реклама:

Суд в Гааге вынес решение в пользу акционеров и обязал Россию выплатить крупнейшую в истории сумму арбитража в 50 миллиардов долларов компенсации, еще в 2014 году.

РФ пыталась обжаловать решение арбитража и отменить его.

Частично решение было отменено в 2021 году высшим судом Нидерландов, который попросил суд низшей инстанции пересмотреть одно из оснований дела еще раз.

Реклама:

Тогда Верховный суд Нидерландов решил, что суд Гааги ошибочно проигнорировал аргумент России о том, что акционеры, вероятно, совершили мошенничество в арбитражной процедуре.

В конечном итоге, России не удалось отменить решение суда в Гааге, что заставляет ее выплатить бывшим акционерам бывшего "ЮКОСа" более 50 млрд долл.

В феврале этого года бывшие акционеры "ЮКОСа" достигли первого успеха в аресте российских активов. Они получили приказ о взыскании долга за пустующий участок земли в дорогом районе Лондона Кенсингтон. Этот участок был приобретен Российской Федерацией за 8 миллионов фунтов стерлингов в 2006 году.

В ноябре прошлого года британский судья отказал России в иммунитете по делу, купленному акционерами "ЮКОСа", и пришел к выводу, что государству придется ответить в суде, почему оно не выплатило рекордную сумму арбитражного решения, которая сейчас составляет почти 60 миллиардов долларов, включая проценты.

Хронология вокруг "ЮКОСа":

2003 год - арест основателя "ЮКОСа" Михаила Ходорковского

2005 - Акционеры инициировали арбитражное разбирательство

2013 - Ходорковский помилован и освобожден из тюрьмы

2014 - Голландский трибунал постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов

2015 - Акционеры начали исполнительное производство в Великобритании

2016 - Голландский суд отменил арбитражные решения

2016 - Британский суд приостанавливает рассмотрение дела

2020 - Апелляционный суд Гааги возобновил действие арбитражного решения

2021 - Верховный суд Нидерландов отменяет предварительное заключение по банкротству "ЮКОСа"

2022 - Британский суд разрешает акционерам возобновить дело в Великобритании

После того, как в 2014 году голландский арбитражный суд обязал Россию выплатить убытки, бывшие акционеры "ЮКОСа" попытались арестовать активы в таких странах, как Франция, Бельгия, США, Нидерланды и Индия. В Бельгии и Франции государственные активы, которые были заморожены, были разблокированы после российских протестов.

Однако в России отметили, что они не обязаны выплачивать деньги акционерам бывшего "ЮКОСа".

Напомним:

В октябре 2022 года высший суд Швейцарии отклонил апелляцию Москвы, обязывающую Россию выплатить 2,63 млрд долларов Yukos Capital.

Экономическая правда