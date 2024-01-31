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Норвегія вдруге за два місяці обмежила допомогу українським біженцям

Середа, 31 січня 2024, 09:54 - Анастасія Дячкіна

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг. 

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії. 

Які зміни передбачені: 

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  • українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців;
  • держава більше не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців. На практиці у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами у центрах прийому біженців;
  • особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менш ніж п'ять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;
  • стоматологічні послуги;
  • для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання – їм потрібно буде прожити в країні не менше ніж рік. Нині ця допомога становить 92 648 норвезьких крон (понад 8 тис євро);
  • для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про триваліший період проживання в Норвегії. 

Нагадаємо: 

Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави земельних урядів домовилися, що з 2024 року соцвиплати для всіх біженців будуть скорочені.

Норвегія виплати війна
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Економічна правда
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