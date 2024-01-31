Норвегія вдруге за два місяці обмежила допомогу українським біженцям

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже більш ніж половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

Які зміни передбачені:

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українці більше не отримуватимуть виплати, якщо вирішать жити у приватному житлі замість центрів прийому біженців;

держава більше не буде покривати витрати на домашніх тварин для нових біженців. На практиці у новоприбулих не буде можливості жити з домашніми тваринами у центрах прийому біженців;

особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії не менш ніж п'ять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;

стоматологічні послуги;

для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання – їм потрібно буде прожити в країні не менше ніж рік. Нині ця допомога становить 92 648 норвезьких крон (понад 8 тис євро);

для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги запровадять вимогу про триваліший період проживання в Норвегії.

Нагадаємо:

Канцлер ФРН Олаф Шольц і глави земельних урядів домовилися, що з 2024 року соцвиплати для всіх біженців будуть скорочені.