Працевлаштовані українські біженці в Нідерландах почнуть сплачувати особисті внески

Українці, які через вторгнення Росії виїхали до Нідерландів, незабаром матимуть сплачувати особистий внесок у розмірі 350 євро.

Про це повідомляє NOS, передає Укрінформ.

"Українським біженцям, які працюють, незабаром доведеться сплачувати максимум майже 350 євро особистих внесків. Це становить близько 105 євро за воду, газ та електрику та близько 242 євро внеску для людей, які отримують харчування за місцем проживання", - йдеться у повідомленні.

Державний секретар Нідерландів Ерік ван дер Бург написав Палаті представників, що він обирає "просту і зрозумілу модель" щодо сплати послуг, оскільки правила повинні застосовуватися якомога однаковіше.

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Також у ході дебатів обговорювалося питання про те, чи мають українці платити за оренду. Наразі держсекретар хоче перевірити, чи можна стягувати плату за оренду "гнучкого" житла і потім почати це тестувати.

Крім цього, наразі українці ще не зобов’язані укладати договір щодо медичного страхування, яке є обовʼязковим у Нідерландах за законом про медичне страхування.

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Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу переміщеним особам з України, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.