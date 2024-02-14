Экономика Нидерландов вышла из рецессии

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Экономика Нидерландов в 4 квартале 2023 года вышла из рецессии на фоне роста потребительских расходов и экспорта.

Об этом пишет Bloomberg.

Валовой внутренний продукт вырос на 0,3% и прекратил три квартальных сокращения. В целом экономика Нидерландов по итогам 2023 года выросла всего на 0,1%.

"Этот год выглядит более многообещающим, поскольку МВФ прогнозирует рост на 0,7%", - пишет агентство.

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Рост ВВП в четвертом квартале 2023 года в основном связан с потреблением домохозяйств, отмечает CBS.

Так, потребление домохозяйств выросло на 1,8% в четвертом квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом.

"За исключением некоторых кварталов, связанных с коронавирусом, это самый большой рост потребления, который мы наблюдали за долгое время", - сказал главный экономист CBS Питер Хейн ван Муллиген.

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По его словам, рост расходов домохозяйств в значительной степени связан с сильным рынком труда - все больше людей имеют оплачиваемую работу, а заработная плата значительно выросла. "В сочетании со снижением инфляции это обеспечило значительный рост покупательной способности. И люди сразу же потратили эти дополнительные деньги", - добавил эксперт.

Экономическая правда