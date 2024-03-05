Зеленский подписал закон о корпоративном управлении госкомпаний

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования корпоративного управления юридических лиц, акционером (учредителем, участником) которых является государство.

Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики.

Отмечается, что закон нормирует многие вопросы, которые позволят предприятиям работать понятно для общества, инвесторов и международных партнеров. Наблюдательным советам предоставляют больше полномочий для работы, но и больше ответственности.

Принятие закона является также частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.

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Для стратегических компаний акционер с Министерством финансов будет устанавливать требования через письма-ожидания с показателями рентабельности, ликвидности и платежеспособности.

Как выполнить эти показатели, решают наблюдательные советы. Кроме того, наблюдательные советы смогут назначать и увольнять руководителей компании. Появляется система внутреннего контроля - вместо ревизионных комиссий будут эффективные инструменты: комплаенс, управление рисками, внутренний аудит.

Также принятие закона является также частью евроинтеграционного процесса и программы с МВФ. Закон приближает Украину к стандартам ОЭСР и сбалансирует их с требованиями военного времени.

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"Правительство взамен должно разработать и утвердить порядок оценки деятельности наблюдательных советов и процедуру определения вознаграждений. Закон также предусматривает четкий перечень оснований и процедуру увольнения членов наблюдательных советов", - говорится в сообщении.

По словам первой вице-премьер-министр - министра экономики Юлии Свириденко, новый закон позволяет вывести корпоративную реформу на новый уровень и масштабировать работу, которая длится уже 8 лет. Это также важный сигнал для инвесторов, который доказывает, что Украина будет действовать по понятным для цивилизованного мира правилам.

Напомним:

Верховная Рада 22 февраля приняла закон по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д).