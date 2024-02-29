Франция в G7 выступила против позиции США по конфискации росактивов

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в среду публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ле Мэр, выступая после встречи министров финансов G7, отверг позицию США и заявил, что Франция убеждена, что в международном праве нет достаточных оснований для этого, и что необходима дальнейшая работа.

Он сказал, что любые подобные шаги должны быть полностью подкреплены международным правом и требуют поддержки всех членов Группы 20 крупнейших экономик, которые включают Россию, Китай и другие страны, которые критически относятся к Соединенным Штатам.

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Представители G7 уже год пытаются договориться о том, что делать с российскими суверенными активами, обездвиженными после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года. Лидеры G7 попросили представить возможные решения до июня.

Их дебаты на этой неделе в кулуарах встречи министров финансов крупнейших мировых экономик G20 в Сан-Паулу показали, что до этого времени еще достаточно далеко.

"Это не обязательно конфронтация. Мы продолжаем кулуарные дискуссии, направленные на достижение общей цели, которая заключается в поиске мер, соответствующих международному праву", – заявил журналистам после встречи министров G7 вице-министр финансов Японии по международным делам Масато Канда.

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Во вторник Йеллен заявила журналистам, что существуют "веские международно-правовые, экономические и моральные основания" для того, чтобы извлечь выгоду из российских активов, либо конфисковав их полностью, либо использовав в качестве залога, и что "теория контрмер" оправдывает такие действия с точки зрения международного права.

Йеллен подчеркнула насущную необходимость помочь Украине после военных неудач в ее двухлетней борьбе против российского вторжения.

Ле Мэр, когда его спросили конкретно о теории контрмер, сказал, что он не согласен.

"Мы не считаем, что эта правовая база является достаточной", – сказал он. По его словам, необходим широкий международный консенсус.

"Эта правовая база должна быть принята не только европейскими странами, не только странами G7, но и всеми странами-членами мирового сообщества, и я имею в виду все страны-члены G20. Мы не должны вносить никаких разногласий между странами G20", – сказал он.

Несмотря на публичные споры, один западный чиновник, который попросил не называть его имени, заявил, что представители G7 единодушны в том, что Москва должна заплатить за нанесенный ею ущерб. Чиновник отметил, что все больше экспертов уверены в том, что существует правовой путь, который позволит конфисковать замороженные активы.

Ле Мэр утверждает, что Европейский Союз, используя сверхприбыли от замороженных активов, уже сделал значительный шаг вперед, и это мнение поддержал министр финансов Германии Кристиан Линднер.

Линднер заявил журналистам, что выступает за использование процентов, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, назвав это "реалистичным шагом, который является юридически безопасным и может быть быстро реализован".

Вашингтон поддерживает идею налога на непредсказуемые доходы, но утверждает, что более значительные действия являются оправданными, учитывая вопиющий характер российского вторжения.

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

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Европейская правда