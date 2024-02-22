Требование МВФ: Рада приняла закон о корпоративном управлении госкомпаний

Верховная Рада 22 февраля приняла закон по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий (законопроект № 5593-д).

Об этом сообщили в Минэкономики.

Законопроект в целом поддержали 262 народных депутата.

"Это ключевой этап для реформы госпредприятий, ведь закон улучшает условия корпоративного управления, усиливает роли и ответственность наблюдательных советов и приближает законодательство Украины к стандартам стран ОЭСР, учитывая условия военного положения", - заявили в министерстве.

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"Закон нормирует многие вопросы, которые позволят предприятиям работать понятно для общества, инвесторов и международных партнеров. Наблюдательным советам предоставляют больше полномочий для работы, но и больше ответственности.

Правительство получает инструменты контроля за наблюдательными советами. Принятие закона было одним из приоритетов работы Министерства экономики, ведь его внедрение позволит привлекать больше инвестиций, способствовать развитию экономики и наполнять госбюджет", - заявила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Принятие закона является одним из условий для вступления в ЕС и получения транша от МВФ. А также - индикатором проекта Плана для программы Ukraine Facility. Закон учитывает принципы ОЭСР настолько, насколько это позволяют требования военного времени, заявили в министерстве.

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Закон, в частности:

предоставляет полномочия Кабмину утверждать Политику государственной собственности. Стратегические планы развития, а также финансовые и инвестиционные планы госпредприятий должны согласовываться с этой Политикой.

расширяет полномочия наблюдательных советов - члены наблюдательного совета будут принимать ключевые операционные решения - утверждать финансовые, стратегические, инвестиционные планы на основе Политики государственной собственности и писем-ожидания владельца, назначать и увольнять руководителей госпредприятий.

обязывает правительство принять дивидендную политику, которая меняет нормативы для дивидендов. Их уровень будет устанавливаться с учетом потребностей отрасли или индивидуального предприятия.

вводится система внутреннего контроля: вместо ревизионных комиссий предусмотрены современные инструменты контроля - комплаенс, управление рисками, внутренний аудит;

Законопроект начали рассматривать еще в 2021 году - Верховная Рада приняла его в первом чтении еще в июле 2021 года.

Напомним:

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект № 5593-д по совершенствованию корпоративного управления госпредприятий.

В рамках программы расширенного финансирования (EFF) с МВФ украинская власть взяла на себя обязательства усилить корпоративное управление госпредприятий.

Законопроект № 5593-д, в соответствии с Меморандумом с МВФ в марте 2023 года, должен был быть принят до октября 2023 года.

Обновленный в декабре 2023 года Меморандум с МВФ предусматривает, что этот законопроект должен быть принят в начале 2024 года.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 5593-д по корпоративному управлению госпредприятий еще в июле 2021 года.

Экономическая правда