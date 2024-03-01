ЕЦБ, Франция и Германия выражают наибольшую осторожность относительно конфискации замороженных активов РФ – Bloomberg

Европейский центральный банк (ЕЦБ), Франция и Германия выражают наибольшую осторожность в вопросе конфискации замороженных российских активов. В G7 изучают ряд вариантов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

"США и их европейские союзники заявляют, что они полны решимости использовать замороженные российские активы для помощи Украине - так или иначе. На этой неделе в Бразилии они спорят о том, как лучше всего это сделать, не подвергаясь юридическим и финансовым рискам.

Западные страны заморозили около 260 миллиардов евро в виде ценных бумаг и наличности, более двух третей из которых находятся в ЕС. Все они согласны с тем, что эти средства должны оставаться недоступными для России, если она не пообещает помочь в восстановлении Украины.

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Но они расходятся во мнениях относительно того, законно ли пересекать Рубикон, полностью конфискуя активы", - пишет агентство.

Подчеркивается, что Франция и Германия, а также Европейский центральный банк (ЕЦБ) выражают наибольшую осторожность.

По словам источников Bloomberg, Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены российским возмездием, направленным на европейские активы, а также влиянием на финансовую стабильность и статусом евро как резервной валюты.

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По словам источников Bloomberg, Франция, Германия и ЕЦБ обеспокоены российским возмездием, направленным на европейские активы, а также влиянием на финансовую стабильность и статусом евро как резервной валюты.

"Опасность заключается в том, что такой радикальный шаг создаст прецедент, который подтолкнет другие страны избегать хранения своих резервов в западных валютах на случай, если они однажды подвергнутся подобным санкциям", - добавляет Bloomberg.

Чиновники и юристы G-7 изучают ряд вариантов, которые могут предложить лидерам на июньской встрече в Италии, поскольку любой шаг потребует политического решения на высшем уровне, говорят в G7.

"Все предложения содержат определенные риски. Некоторые из них предусматривают использование российских активов в качестве залога для привлечения наличных через продажу облигаций, выпущенных Украиной или направленных на Украину. Хотя это позволило бы избежать вида полной конфискации, в конечном итоге это вызывает те же самые юридические возражения - ведь активы должны были бы сначала перейти из рук в руки, прежде чем их можно было бы использовать как основу для нового сбора средств", - говорится в статье.

ЕС сосредоточен на поиске "юридически безопасного шага, который также может быть реализован в краткосрочной перспективе", чтобы использовать поступления от замороженных активов для помощи Украине, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер в Сан-Паулу.

Отвечая на вопрос о давлении со стороны США, он сказал, что лидеры G-7 дали мандат "посмотреть на техническом уровне, чтобы увидеть, что является юридически и финансово возможным".

Один из обходных путей, который сейчас обсуждается и может быть более приемлемым для сомневающихся, заключается в использовании основной суммы без ее фактического ареста.

Идея, как отмечает Чарльз Личфилд из Атлантического совета, заключается в том, что правительства стран G-7 предоставят "гарантии" рынкам, что замороженные активы не будут возвращены России, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.

"По сути, они пообещают, что в случае необходимости в будущем конфискуют активы для погашения кредитов Украины. Таким образом, они могут обеспечить залог для Украины, не трогая этих активов - пока что - и избегая этого юридического "минного поля".

Между тем, кредиторы, которые предоставили Украине деньги на основе этого плана, будут знать, что российские активы, в конце концов, являются обеспечением их кредитов", - объясняет агентство.

Напомним:

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в среду публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен по конфискации замороженных российских активов, что свидетельствует о глубоких разногласиях между странами "Группы семи" (G7).

Лидеры "Группы семи" по итогам саммита 24 февраля подтвердили, что будут держать обездвиженными активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

Совет Европейского Союза 12 февраля принял решение, которое приближает создание механизма по использованию сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

Экономическая правда