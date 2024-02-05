Природа помогает восстановить достаточный уровень воды в Днепре и Днепре – CEO "Укргидроэнерго"

Климатические факторы способствуют восстановлению достаточного уровня воды в водохранилищах на реках Днепр и Днестр, что скажется положительно на работе украинской гидрогенерации в 2024 году.

Об этом сообщили в ЧАО "Укргидроэнерго".

"Несмотря на значительный износ во время пиковых нагрузок в ноябре, декабре, январе, когда нам необходимо было работать, как в пик паводков, природа помогает восстановить достаточный уровень воды в водохранилищах на Днепре и Днестре. Сейчас мы наблюдаем существенное потепление", – заявил генеральный директор компании Игорь Сирота.

По его словам, украинские гидроэнергетики уверенно проходят отопительный сезон и уже начали подготовку к следующему осенне-зимнему периоду, а также готовятся к пропуску весеннего половодья.

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"Однако понимаем, что враг очень коварен, продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому не теряем бдительности", – подчеркнул CEO.

Напомним:

ЧАО "Укргидроэнерго" планирует восстановить около 1 тыс МВт гидроэнергогенерирующей мощности, пострадавших в результате российских обстрелов, в течение следующих полугода.

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