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"Укргидроэнерго" перечислило в госбюджет почти 2 миллиарда дивидендов

Среда, 28 февраля 2024, 18:10 - Артур Крыжный

ЧАО "Укргидроэнерго" авансом перечислило в государственный бюджет 1,75 млрд грн дивидендов по результатам хозяйственной деятельности в 2023 году.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргидроэнерго".

Соответствующее распоряжение было принято Кабинетом Министров 27 февраля 2024 года. Согласно ему, "Укргидроэнерго" обязано было перечислить авансом не менее 50% суммы годовых дивидендов, рассчитанных по прогнозным показателям 2023 года.

Так, в 2023 году "Укргидроэнерго" уплатило 8,3 миллиарда гривен в государственный бюджет.

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Напомним:

Шесть госкомпаний, в частности "Укргидроэнерго", должны до 29 февраля 2024 года обеспечить авансовое перечисление в госбюджет не менее 50% годовых дивидендов на государственную долю от результатов хоздеятельности в 2023 году.

Укргидроэнерго бюджет госбюджет
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Экономическая правда
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