ЕБРР одобрил 200 миллионов евро кредита для "Укргидроэнерго"

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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил предоставление кредита под государственную гарантию на сумму до 200 млн евро для "Укргидроэнерго".

Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Отмечается, что кредит состоит из двух частей: до 150 млн евро на поставку критически важного оборудования для Днепровской и Среднеднепровской ГЭС и до 50 млн евро на экстренную поддержку ликвидности "Укргидроэнерго".

"Кредитная линия будет разделена на два транша до 100 млн евро каждый, один из которых будет финансироваться ЕБРР, а второй - за счет средств, авансированных Италией", - говорится в сообщении.

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"Реализация проекта усилит энергетическую безопасность Украины путем финансирования замены 4 гидроагрегатов на Днепровской ГЭС, которые были изношены в результате длительной эксплуатации с 2003 года и повреждений, вызванных ракетными обстрелами", - добавили в ЕБРР.

Ожидается, что общая производственная мощность ГЭС после замены гидроагрегатов увеличится на 16%.

Кроме этого, проект позволит "Укргидроэнерго" заменить старые козловые краны на Среднеднепровской ГЭС, которые имеют решающее значение для эффективного обслуживания гидроэлектростанций.

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"Экстренная поддержка ликвидности поможет компании укрепить свое финансовое состояние и операционную деятельность, особенно на фоне увеличения обязательств по коммунальным услугам", - говорится также в сообщении.

Напомним:

"Укргидроэнерго" получило транш в 133 млн евро от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на реализацию проекта "Реабилитация гидроэлектростанций".

Сообщалось, что ЕБРР предоставит 600 млн евро на поддержку энергосектора Украины: 200 млн евро для "Укрэнерго", 200 млн евро для "Нафтогаза" и 200 млн евро для "Укргидроэнерго".

Экономическая правда