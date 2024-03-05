Еврокомиссия предложила изменения в "транспортный безвиз" с Украиной

Еврокомиссия предложила изменения в соглашения о либерализации грузовых перевозок с Украиной и Молдовой ("транспортный безвиз") для продления их действия еще на год.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕК.

"Еврокомиссия учла уроки, полученные от имплементации действующего транспортного соглашения между Украиной и ЕС. Несмотря на то, что объем соглашения будет оставаться неизменным, Комиссия предлагает обновления для облегчения его имплементации и выполнения государствами-членами", - отмечается в сообщении.

Так, Еврокомиссия предлагает:

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сделать обязательным наличие документов о том, что транспортный оператор должным образом уполномочен на осуществление международных перевозок, и что эти перевозки осуществляется в соответствии с Соглашением; сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что перевозка непосредственно связана с транзитной или двусторонней операцией, как это требуется согласно Соглашению; усилить соблюдение операторами автомобильных перевозок обязательств, связанных с борьбой с мошенничеством или подделкой документов водителя и правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения (такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии); добавить новый предупредительный пункт: если национальный рынок автомобильных перевозок в определенной географической зоне видит серьезные нарушения, которые могут быть связаны с Соглашением, его действие может быть приостановлено в этой географической зоне.

По данным Еврокомиссии, с начала действия "транспортного безвиза" украинский экспорт автомобильным транспортом в ЕС значительно увеличился: примерно на две трети по объемам перевозимых грузов и примерно на треть по стоимости.

Указывается, что в абсолютном выражении более 300 тыс. тонн товаров было дополнительно экспортировано в ЕС ежемесячно.

Украинский импорт из ЕС увеличился аналогичным образом, а именно примерно на 300 тыс. тонн в месяц. Однако по стоимости импорт вырос почти втрое быстрее, чем украинский экспорт.

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Украина импортирует автотранспортом из ЕС товаров на более 700 млн евро в месяц, а экспортирует - только на 250 млн евро.

Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Польша готовится предложить изменения в соглашение о так называемом транспортном безвизе между ЕС и Украиной и приглашает Украину к сотрудничеству в этом процессе.