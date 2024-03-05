Єврокомісія запропонувала зміни до "транспортного безвізу" з Україною

Єврокомісія запропонувала зміни до угод про лібералізацію вантажних перевезень з Україною та Молдовою ("транспортний безвіз") для продовження їх дії ще на рік.

Про це йдеться в пресрелізі ЄК.

"Єврокомісія врахувала уроки, отримані від імплементації чинної транспортної угоди між Україною та ЄС. Незважаючи на те, що обсяг угоди залишатиметься незмінним, Комісія пропонує оновлення для полегшення її імплементації та виконання державами-членами", – зазначається у повідомленні.

Так, Єврокомісія пропонує:

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зробити обов'язковою наявність документів про те, що транспортний оператор належним чином уповноважений на здійснення міжнародних перевезень, і що ці перевезення здійснюється відповідно до Угоди; зробити обов'язковим наявність конкретних документів, що засвідчують, що перевезення безпосередньо пов'язане з транзитною або двосторонньою операцією, як це вимагається згідно з Угодою; посилити дотримання операторами автомобільних перевезень зобов'язань, пов'язаних із боротьбою з шахрайством або підробкою документів водія та правопорушень, пов'язаних із безпекою дорожнього руху (такі правопорушення можуть призвести до відкликання ліцензії); додати новий запобіжний пункт: якщо національний ринок автомобільних перевезень в певній географічній зоні бачить серйозні порушення, які можуть бути пов'язані з Угодою, її дія може бути призупинена в цій географічній зоні.

За даними Єврокомісії, від початку дії "транспортного безвізу" український експорт автомобільним транспортом до ЄС значно збільшився: приблизно на дві третини за обсягами перевезених вантажів і приблизно на третину за вартістю.

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Вказується, що у абсолютному вираженні понад 300 тис. тонн товарів було додатково експортовано до ЄС щомісяця.

Український імпорт з ЄС збільшився аналогічним чином, а саме приблизно на 300 тис. тонн на місяць. Однак за вартістю імпорт зріс майже втричі швидше, ніж український експорт.

Україна імпортує автотранспортом з ЄС товарів на понад 700 млн євро на місяць, а експортує – лише на 250 млн євро.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Польща готується запропонувати зміни до угоди про так званий транспортний безвіз між ЄС та Україною та запрошує Україну до співпраці у цьому процесі.