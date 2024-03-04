Еврокомиссия не будет проводить переговоры с РФ о продлении транзита газа через Украину

Европейская Комиссия не намерена контактировать с Россией для продолжения транзита российского газа в европейские страны через ГТС Украины, зато будет принимать все необходимые меры для полного избавления от российского газа.

Об этом заявила Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает Укринформ.

"Я была очень четкой в этом и донесла это послание до наших украинских партнеров, что Европейская комиссия не будет участвовать в (переговорах) с Россией, как делала это пять лет назад, когда было согласовано трехстороннее соглашение по транзиту газа. Наоборот, согласно нашему плану RePowerUE, мы должны избавиться от российского газа самое позднее к 2027 году. Мы интенсивно работаем, чтобы предоставить странами альтернативные пути поставки и альтернативных поставщиков, и одновременно - для поддержки Украины, для ее лучшей интеграции в энергетический рынок ЕС", — отметила Симсон.

Напомним:

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Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом" было заключено в декабре 2019 года. Действие соглашения заканчивается в декабре 2024 года.

Европейский Союз готовится исключить возможность продления соглашения с Россией по транзиту газа через Украину после того, как срок его действия закончится в конце года.

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