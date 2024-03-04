Польша выступает за совместный запрет импорта агропродукции из РФ и Беларуси в Евросоюз

Польское правительство считает, что ЕС должен принять совместное решение о запрете импорта российского и белорусского зерна.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Вильнюсе, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что совместное европейское решение будет гораздо более эффективным, чем решения, принятые отдельными странами. (...) Я бы хотел, чтобы мы вместе, как ЕС, приняли решение о санкциях в отношении российской и белорусской сельскохозяйственной продукции", - сказал он.

Туск добавил, что уже 4 марта глава польского парламента инициирует принятие решения о санкциях против сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси.

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"Сегодня я обращусь к маршалку Сейма Польши относительно решения Сейма Польши о применении санкций в отношении российской сельскохозяйственной продукции и белорусской сельскохозяйственной продукции", - заявил глава польского правительства.

Он считает, что усиление санкций важно для обеспечения безопасности сельскохозяйственного рынка Польши и Европы в целом.

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Напоминаем:

Ранее сообщалось, что Польша "тщательно" проанализирует последствия решения Латвии запретить импорт российских продуктов питания и не исключает, что сама сделает соответствующие шаги.