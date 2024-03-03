Польша ведет неформальные переговоры с ЕС по агросектору - польский замминистра

Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна. Radio ZET

Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна подтвердил, что сообщения о переговорах Польши с Урсулой фон дер Ляйен на тему освобождения Польши от некоторых положений "Зеленого соглашения" является правдой.

Об этом Заместитель министра иностранных дел Анджей Шейна сообщил в программе "7 день недели на радио ZET", передает onet.

В ответе на вопрос замминистра подтвердил что Польша ведет неформальные переговоры с Урсулой фон дер Ляйен о том, что некоторые положения "Зеленого курса" ЕС не должны применяться в Польше, что страна должна иметь исключение как крупный сельскохозяйственный рынок, который является ближайшим к Украине.

Замминистра добавил, что исключение из правил будет касаться "всего, что только возможно, как из Зеленого курса, так и из наплыва продуктов, которые вызывают постоянный сбой на рынке одной или большинства стран".

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"Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о мерах ЕС, они станут общей позицией Союза. Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, если это займет слишком много времени, мы введем изменения, мы введем блокаду границ, дамбы и пошлины в одностороннем порядке", - пояснил Анджей Шейна.

Он также добавил, что во время польско-украинских консультаций, которые состоятся 28 марта, "тема проблемы на границе больше не будет существовать".

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Напомним:

1 марта сообщалось, что Европейский Союз усилит контроль за соблюдением договоренностей перевозчиками, которые перевозят зерно из Украины. Это делается для того, чтобы успокоить недовольство фермеров ЕС и способствовать свободной торговле, которая помогает всему блоку.