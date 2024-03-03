Все шесть направлений на границе с Польшей заблокированы, в очереди 2,4 тысячи фур

Госпогранслужба сообщила, что на украинско-польской границе продолжают блокировать все шесть направлений.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире телемарафона сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко.

"Блокирование движения для грузовых средств продолжается польскими фермерами. Это шесть направлений. По состоянию на утро совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможности проезда более 2400 грузовых транспортных средств", – отметил он.

По его словам, самая большая очередь наблюдается в направлении контрольных пунктов пропуска "Краковец" и "Ягодин", где на последнем КПП пропускают грузовики только в направлении Украины, а за минувшие сутки проехали 70 транспортных средств.

Реклама:

"Напомню о том, что "Ягодин" – это крупнейшее инфраструктурное направление, где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину... Ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, поскольку их не пропускают", – добавил Демченко.

Он указал, что протестующие не блокируют движение для других категорий транспорта, в частности легковых автомобилей и автобусов.

Напомним, многочисленные фермерские протесты происходят по всей Польше уже несколько дней подряд. Их участники блокируют дороги, автострады, автомагистрали и пограничные переходы с Украиной.

Реклама:

Фермеры выступают против наплыва украинских товаров, а также против европейской политики, связанной с так называемым "Зеленым курсом" ЕС.

Ранее сообщалось, что украинские водители и польская полиция, которая заблокировала их возле пункта пропуска Корчова на границе, смогли уладить спор с помощью украинских дипломатов.

Читайте также репортаж "Европейской правды" с границы: Как польские власти и протестующие блокируют торговлю с Украиной

Европейская правда