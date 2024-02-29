Польща обмірковує заборону імпорту продуктів із Росії

Польща "ретельно" проаналізує наслідки рішення Латвії заборонити імпорт російських продуктів харчування і не виключає, що сама зробить відповідні кроки.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

Туск планує обговорити це питання на зустрічі з фермерами, оскільки проблема надлишкової пропозиції і "нерівної" конкуренції пов'язана не тільки з торгівлею з Україною, а й з імпортом з Росії та Білорусі.

Прем'єр-міністри Польщі та Латвії домовилися об'єднати зусилля, щоб переконати європейських лідерів вжити заходів щодо імпорту продовольства зі сходу.

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Нагадаємо:

Сейм Латвії затвердив поправки до закону "Про розвиток села і сільського господарства", які забороняють імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі.

Латвія виступає за введення на загальноєвропейському рівні санкцій проти імпорту російського зерна. Пропонується замінити його українським зерном.

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