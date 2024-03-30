Россияне фактически уничтожили крупнейшую ТЭС на Харьковщине
В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Центрэнерго.
"22 марта войска рф разрушили одну из крупнейших ТЭС Харьковщины. Уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полного - до значительного.
Сейчас на предприятии продолжается разбор завалов и нет доступа к большей части оборудования. Поэтому возможностей более точно оценить масштаб повреждений, точные цифры по сумме, которая необходима на восстановление, а также каких-то прогнозов относительно времени ремонтов - нет", - говорится в сообщении.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ТЭС будут восстанавливать за средства из фонда поддержки энергетики.
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Напомним:
Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля.
Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.