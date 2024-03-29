В Харькове и области обновили графики почасовых отключений электроэнергии
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, в документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.
"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - добавил Синегубов.
Напомним:
Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сохраняются графики отключений в Харьковской области.
Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.
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Экономическая правда