Фонд поддержки энергетики имеет €40 миллионов на восстановление энергоинфраструктуры Харьковщины – Минэнерго

Для восстановления энергоинфраструктуры Харьковщины, разрушенной в результате массированного обстрела в ночь на 22 марта, будут использоваться средства из Фонда поддержки энергетики Украины, в котором сейчас есть более 40 млн евро.

Об этом на брифинге заявил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

"На сегодня в этом фонде доступны именно на последствия этого обстрела более 40 млн евро. Это те деньги, на которые мы сегодня начнем все закупки. То есть мы собираем, верифицируем потребности, отправляем и будем делать закупки. Кроме этого, еще будет поставка оборудования физически, которое тоже поступает постоянно", - сказал министр.

По его словам, эти деньги можно использовать на восстановление энергообъектов независимо от форм собственности.

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Министр добавил, что, хотя разбор завалов после обстрелов еще продолжается, уже можно говорить о том, что это самый большой масштаб разрушений за время полномасштабного вторжения. Причем были повреждены не только объекты генерации, но и объекты передачи электроэнергии.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан весной 2022 года.

Фонд позволяет правительствам, международным финансовым организациям, а также частным донорам оказывать существенную поддержку украинскому энергетическому сектору.

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Напомним:

Энергетики поэтапно восстанавливают энергопитание Харькова. Запитана вся критическая инфраструктура города, появился свет в домах горожан. При этом смягчить графики отключений, что сейчас действуют в Харькове, возможно, удастся на выходных.

Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.

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Экономическая правда