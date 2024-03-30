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Росіяни фактично знищили найбільшу ТЕС на Харківщині

Субота, 30 березня 2024, 09:45 - Володимир Тунік-Фриз
 
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В результаті російської атаки 22 березня була зруйнована Зміївська ТЕС, яка є найбільшою станцією у Харківській області та однією з найбільших в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Центренерго.

"22 березня війська рф зруйнували одну з найбільших ТЕС Харківщини. Знищені всі блоки, пошкоджено допоміжне обладнання. Ступінь руйнації різний, від повного – до значного.

Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів –  немає", - йдеться в повідомленні.

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Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що ТЕС будуть відновлювати за кошти із фонду підтримки енергетики.

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Нагадаємо:

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня. 

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

Харків ТЕС війна
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Економічна правда
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