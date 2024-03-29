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У Харкові й області оновили графіки погодинних відключень електроенергії

П'ятниця, 29 березня 2024, 17:45 - Олексій Павлиш

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, у документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.

"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - додав Синєгубов.

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Нагадаємо:

Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області.

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

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Економічна правда

електроенергія Харків енергетика
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