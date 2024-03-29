У Харкові й області оновили графіки погодинних відключень електроенергії
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов оприлюднив оновлені графіки погодинних відключень електроенергії в Харкові та області у період із 1 по 7 квітня.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, у документі вказані назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
"Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів", - додав Синєгубов.
Нагадаємо:
Через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру зберігаються графіки відключень у Харківській області.
Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.
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Економічна правда