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Графики отключений действуют только в Харьковской области, возможно применение в еще двух областях

Четверг, 28 марта 2024, 13:27 - Артур Крыжный

Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сохраняются графики отключений в Харьковской области. При увеличении потребления в Одесской и Хмельницкой областях также возможно применение ограничений.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

"Сейчас графики отключений действуют только в Харьковской области. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях. На Криворожье отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Впрочем, электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется.

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Напомним:

Во всех пострадавших от ракетных атак городах полностью заживлена критическая инфраструктура и частично восстановлена работа электротранспорта.

энергетика Харков электроэнергия
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