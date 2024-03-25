На відновлення харківської ТЕЦ-5 знадобиться не один рік

Наразі електроживлення Харкова відбувається силами інших регіонів, а на відновлення теплоцентралі знадобляться роки.

Про це повідомили у пресслужбі ТЕЦ-5, пише "Суспільне".

ТЕЦ-5 втратила основні потужності генерування теплової та електричної енергії для Харкова. Живлення міста відбувається з інших регіонів.

"Повністю оцінити масштаби завданих теплоцентралі збитків та необхідних відновлювальних робіт на об’єкті можна буде лише після завершення огляду та розбору завалів. Але, на думку енергетиків, вже сьогодні очевидно, що це вкрай трудомісткий і затратний процес, порівнянний із новим будівництвом", — йдеться у повідомленні.

Реклама:

За словами директора ТЕЦ-5 Олександра Мінковича, відновлення централі передбачає виготовлення ексклюзивного обладнання енергоблоків, зокрема, турбін, генераторів: "У разі повноцінного фінансування робіт, допомоги з виробництвом і постачанням устаткування, процес реконструкції триватиме не один рік".





