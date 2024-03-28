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В этом году планируется запустить железнодорожный маршрут из Киева в Словакию

Четверг, 28 марта 2024, 15:18 - Артур Крыжный

В этом году планируется запустить новый международный железнодорожный маршрут из Киева в Кошице (Словакия). Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться международным аэропортом в Кошице.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"Правительство Словацкой Республики одобрило предложение о введении прямого железнодорожного сообщения по маршруту Киев - Кошице", - говорится в сообщении.

Маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли воспользоваться услугами международного аэропорта в Кошице. Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиска возле Кошице через пограничный переход "Павлово" - "Матовске Войковце".

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Напомним:

С сегодняшнего дня начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, который объединяет ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.

Словакия железная дорога
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