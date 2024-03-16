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Словакия хотела помочь Венгрии снять санкции ЕС с российского олигарха Усманова - СМИ

Суббота, 16 марта 2024, 12:15 - Европейская правда

Словакия на заседании министров иностранных дел ЕС в феврале поддержала предложение Венгрии снять санкции с трех россиян, среди которых российско-узбекский олигарх Алишер Усманов, приближенный к Владимиру Путину.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", узнал от дипломатических источников портал Aktuality.

Вопрос о снятии санкций с Усманова, по информации Aktuality, был предметом переговоров премьера Словакии Роберта Фицо и министра иностранных дел Юрая Бланара с венгерскими коллегами в Будапеште в декабре 2023 года.

Словацкая сторона тогда попросила Венгрию поддержать исключение из санкционного списка ЕС бизнесмена Йозефа Гамбалека, который попал туда из-за связей с близкой к Путину российской байкерской организацией "Ночные волки".

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По данным Aktuality, венгры решили "воспользоваться ситуацией" и в обмен на поддержку исключения Гамбалека попросили Словакию поддержать исключение еще нескольких россиян. Издание утверждает, что Братислава выполнила просьбу в отношении них.

Речь идет об Аркадии Воложе, основателе российской компании "Яндекс", Сергее Мндоянце, советнике Кремля по вопросам отношений с ЕС, а также Усманове, экс-гонщике "Формулы-1" Никите Мазепине и российском миллиардере Вячеславе Канторе.

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И если Воложа и Мндоянца действительно исключили из санкционного списка вместе с Гамбалеком, то в отношении Усманова, Мазепина и Кантора в ЕС выразили сильное возмущение, и санкции ЕС против них сохранили.

Европейская правда

Усманов Россия ЕС Словакия Венгрия
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