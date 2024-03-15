Польские фермеры анонсировали блокаду дороги на границе со Словакией

Польские фермеры анонсировали блокаду-контроль на одной из дорог между Польшей и Словакией, которую хотят сохранять до конца марта.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Фермеры из близлежащих населенных пунктов планируют проверять грузы на границе Словакии и Польши в районе села Хижне и подали заявку на свой протест в гмину в Яблонце.

Причина протеста та же, что и всех предыдущих акций фермеров – они требуют остановить "неконтролируемый наплыв зерна из Украины в ЕС", а также изменить требования "зеленого законодательства" Евросоюза, которые затрудняют им конкуренцию с более дешевой продукцией из третьих стран.

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Протестующие поедут на КПП со своими тракторами и планируют проверять каждый грузовик, направляющийся в Польшу, и пропускать по одному в час. Они пообещали беспрепятственно пропускать легковые авто, пешеходов и велосипедистов.

Водителей грузовиков, которые не пройдут "осмотр", обещают не пускать в Польшу.

Бельгийские фермеры в четверг частично блокировали дороги к портам.

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Как сообщалось ранее, Еврокомиссия в пятницу должна представить пакет мер для смягчения проблем европейских фермеров, которые вышли на протесты в разных странах.

Европейская правда